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В Москве количество мигрантов превысило 1,6 млн человек

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Количество мигрантов, проживающих в Москве, увеличилось к 2019 году на 15,4% и превысило 1,6 млн человек. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко.

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«На текущее время в Москве на 15,4% увеличилось присутствие мигрантов и составило более 1,6 млн», — цитирует Сергиенко ТАСС.

По его словам, из них около 1,4 млн — это выходцы из стран ближнего зарубежья. Большинство из находящихся в столице — граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Белоруссии.

Среди дальнего зарубежья преобладают граждане Китая, Германии, Турции и Вьетнама, уточняет НСН.

Начальник управления отметил, что преступность иностранных граждан по-прежнему является одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в столице.

При этом он сообщил, что общее количество преступлений в Москве осталось на уровне 2018 года, а число преступлений, которые совершили иностранцы, уменьшилось на 16,7% и составило почти 5,5 тыс. Также уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами.

Миграционный центр Москвы открылся 12 января 2016 года. С апреля он перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных. Это позволило избавиться от очередей. Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет два часа.

9 декабря сообщалось, что в России число аварий, совершенных водителями-иностранцами, третий год подряд растет примерно на 6%. С начала 2019 года таких ДТП совершено более 8,8 тыс.

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