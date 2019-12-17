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ФСБ пресекла деятельность этнической ОПГ в Челябинской области

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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области
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Правоохранительные органы Челябинской области пресекли деятельности организованной преступной группировки. Злоумышленники перевозили незаконных мигрантов на Южный Урал. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ во вторник, 17 декабря.

«Участники преступной группы, исходя из заранее распределенных ролей, оформляли фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев. На основе заведомо ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, проводилась перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. Взамен оказываемых услуг члены ОПГ взимали с иностранных граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

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В операции по задержанию организаторов и соучастников ОПГ помогали сотрудники областного МВД при силовой поддержке спецназа.

В ходе обысков были изъяты заграничные паспорта, предназначавшиеся для постановки иностранцев на миграционный учет и фиктивные трудовые договоры. По предварительным данным, ОПГ за год легализовала около 2 тыс. иностранцев. Доход от преступной деятельности может составлять свыше 3 млн рублей.

В отношении организаторов и участников ОПГ завели уголовное дело: они могут лишиться свободы на срок до семи лет, а также заплатить штраф в полмиллиона рублей.

28 ноября ФСБ России задержала участников ОПГ «Шараповские». Банда из 250 человек совершала убийства предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищения людей, вымогательства, грабежи и разбои в Дагестане и Москве.

В июле ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве. Преступники занимались изготовлением документов для незаконных мигрантов. 16 июля сотрудники Следственного комитета России совместно с Федеральной службой безопасности пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы. Заведено уголовное дело.

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