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Путин назвал причины отставки иркутского губернатора

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Партийная принадлежность ушедшего с поста иркутского губернатора Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке — в регионе есть проблемы. Об этом заявил на 15-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря.

«Тот факт, что экс-губернатор Левченко представляет КПРФ, не сыграло никакой роли в его отставке, в Иркутской области есть проблемы», — сказал Путин.

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Российский лидер добавил, что неважно, от какой партии избирается глава региона, главное — эффективность его работы.

Левченко подал в отставку 12 декабря. Согласно предварительной информации, поводом для ухода стало неисполнение обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения, и коррупционные скандалы в Иркутской области последние полгода.

Позже, 17 декабря, замгубернатора, руководитель аппарата правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов сообщил, что подал в отставку по собственному желанию, пояснив, что должен уйти вместе с Левченко.

В тот же день Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом компанию «Звезда», сорвавшую сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска, а ее директор Олег Хамуляк обвиняется в хищении 185 млн рублей. Представитель Следственного комитета России заявил ТАСС, что Хамуляк связан с Левченко и его сыном, депутатом заксобрания Андреем Левченко. Следствие считает, что он «фактически осуществляет оперативное руководство» предприятием.

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