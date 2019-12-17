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Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку

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Фото: соцсети
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Заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил 17 декабря на своей странице в Facebook.

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«Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним! Считаю, что это честно», — написал он.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе правительства области подтвердили, что Чернышов подал заявление об отставке и стал первым, кто принял такое решение после смены главы региона.

Ранее, 12 декабря, стало известно о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке. В тот же день президент России Владимир Путин его принял.

По предварительной информации, поводом для ухода стало неисполнение обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от наводнения и коррупционные скандалы, сотрясавшие регион в последние полгода.

В тот же день Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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