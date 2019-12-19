ОСК опровергла данные об ущербе «Адмиралу Кузнецову» в 95 млрд рублей

Данные о том, что стоимость ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» составляет 95 млрд рублей, не соответствует действительности. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает ТАСС в четверг, 19 декабря.

«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер. — Ред.) «Адмирал Кузнецов» якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — отметил глава ОСК.

По его словам, значительного ущерба корабль не получил, потому что оборудование тех помещений, где произошел пожар, уже было полностью демонтировано в ходе капитального ремонта с целью замены на новое.

Рахманов также еще раз подтвердил то, о чем уже говорил 14 декабря: пожар и его последствия не повлияют ни на стоимость ремонта, ни на его сроки.

Вечером 18 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота написала о том, что ущерб, причиненный пожаром авианосцу, может составить 95 млрд руб. Контракт, в рамках которого предполагается полная модернизация энергосистемы и вооружения авианосца, составляет примерно 60–65 млрд рублей. В этот же договор входит и реконструкция сухого дока для ремонта. По данным газеты, ее стоимость составляет 23 млрд рублей.

17 декабря источники в в судостроительной отрасли рассказали о том, что нанесенный пожаром ущерб не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, так как сгорели только бытовки с мусором.

Пожар на корабле произошел 12 декабря. В результате погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что ремонт «Адмирала Кузнецова» проходит в соответствии с графиком и будет завершен в 2022 году.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2018 году. «Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется», — говорил Бурсук.