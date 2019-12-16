В ОСК заявили о продолжении ремонта на «Адмирале Кузнецове» после пожара

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, несмотря на произошедший на борту пожар. Об этом 16 декабря заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Ремонтные работы на борту «Адмирала Кузнецова» продолжаются, они не прекращались в связи с пожаром. Говорить об ущербе пока рано, работает комиссия по установлению причин чрезвычайной ситуации», — приводит его слова «РИА Новости».

Пожар на корабле произошел 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.

Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. В результате пожара погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту пожара возбуждено уголовное дело.