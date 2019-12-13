На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот Минобороны России в пятницу, 13 декабря.

«Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что офицер с первых минут возникновения задымления решил немедленно спуститься к месту, в котором проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих предприятия.

Поисково-спасательные работы на крейсере были завершены, уточняет телеканал RT.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек, неизвестной оставалась судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Пожар на корабле начался накануне 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

По факту возгорания Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».