Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Главными источниками огня в энергетическом отсеке тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» стали краска и остатки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом работы спецкомиссии по расследованию причин ЧС. По их данным, дорогостоящее оборудование электроснабжения и двигательной автоматики корабля, во время установки которого и произошло возгорание, не пострадало. Пожару предшествовали так называемые огневые работы — сварка новых и демонтаж старых элементов конструкций, которые велись рабочими 35-го судоремонтного завода совместно с экипажем авианосца. В момент возгорания на корабле шел монтаж элементов трубопроводов и кабельных трасс. По предварительным оценкам экспертов, произошедшее «не должно сказаться на сроках окончания ремонта».

Человеческий фактор

На момент написания статьи было известно об одном погибшем — пожарные и спасатели нашли тело военнослужащего. Неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

— В ликвидации возгорания принимали участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Северного флота (СФ). — В 17:00 на корабле продолжалась проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков. Распространения задымления за пределы локализованного очага нет.

В тушении участвовало в несколько раз больше моряков Северного флота, чем сотрудников противопожарной службы. Также пришлось задействовать и вспомогательные катера ВМФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за «человеческого фактора». Инцидент произошел из-за попадания окалины на нижние палубы при выполнении регламентных сварочных работ. Локальное возгорание началось «из-за демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на палубе», уточнил он.

Опасное соседство

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался около 10 часов утра 12 декабря. В этот момент энергетический отсек был практически пустым: рабочие демонтировали остатки устаревшего оборудования. Поэтому собеседники «Известий» называют источниками огня оставшиеся в отсеке лакокрасочные материалы и топливо.

Площадь огня быстро достигла 600 кв. м, ему был присвоен второй ранг сложности. Однако, по словам источников, близких к комиссии по ЧС, новое оборудование не пострадало, поэтому пожар не должен негативно сказаться на сроках окончания ремонта единственного российского авианосца. Фактически рабочим придется только очистить места пожара и провести косметический ремонт. После этого установка нового оборудования возобновится.

По данным регионального центра медицины катастроф, общее количество госпитализированных с места ЧС к вечеру 12 декабря достигло 12 человек. В опубликованном списке пострадавших фамилии 10 человек. Это гражданские специалисты, которых доставили в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. По сообщениям СМИ, девять из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Пострадали и военные моряки. Как заявили «Известиям» в пресс-службе СФ, военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет.

Матрос с огнетушителем

В котельных и машинных отделениях боевых кораблей предусмотрена специальная система пожаротушения. Из отсеков, где произошло возгорание, выводится личный состав, задраиваются люки, после чего помещение заливается специальной жидкостью, которая сразу тушит пламя, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— «Кузнецов» стоит на заводе, — рассказал эксперт «Известиям». — В таком случае системы пожаротушения должны наладить судостроители. Трудно сказать, почему она эффективно не сработала и как был готов завод к тушению таких пожаров. Заполнить горящие отсеки водой — это тоже один из способов тушения огня, который принят на флоте.

Также Валентин Селиванов отметил, что в таком случае для борьбы с огнем эффективно использовать специальную пену или углекислотную систему пожаротушения. Она образует хлопья, которые под действием высокой температуры переходят в газообразное состояние. Тушение огня происходит за счет снижения концентрации кислорода в воздухе.

То, что во время работ на корабле были матросы и офицеры, не должно вызывать удивления, отметил Валентин Селиванов.

— Корабль не может без экипажа, — заявил он. — Он живет на корабле в ходе ремонтных работ и контролирует процесс, в том числе соблюдение мер безопасности. То есть при проведении сварочных работ рядом со сварщиком должен стоять матрос с огнетушителем.