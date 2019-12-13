Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Главными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧС.

Возгорание произошло утром 12 декабря во время монтажа элементов трубопроводов и кабельных трасс. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за «человеческого фактора». Локальное возгорание началось, по его словам, «из-за демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на палубе».

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

По данным экспертов, дорогостоящее оборудование электроснабжения и двигательной автоматики корабля, во время установки которого и произошло возгорание, не пострадало. Произошедшее не должно сказаться на сроках окончания ремонта.

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Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»