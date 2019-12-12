СК возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Следственный комитет России возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной. Также сообщалось о 12 пострадавших.