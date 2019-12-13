Адмирал отказался считать «Адмирала Кузнецова» многострадальным кораблем

Бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов заявил, что перенесший пожар авианосец «Адмирал Кузнецов» нельзя считать «многострадальным кораблем», который слишком часто ремонтируют. Об этом адмирал рассказал «Интерфаксу» 13 декабря.

«Безоговорочно крейсер надо восстанавливать и возвращать в строй. Если сравнивать площадь возгорания с площадью самого корабля, то это небольшая площадь. Всё будет восстановлено и отремонтировано. На срок окончания ремонта это вряд ли повлияет», — сообщил Попов и отметил, что такие корабли, как «Адмирал Кузнецов», должны служить многие десятилетия.

По словам Попова, считать, что авианосец слишком часто находился на ремонте, некорректно. «Крейсер за всю практику — при мне и потом — на ремонт вставал, как правило, почти всегда планово. А то, что случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства — они на всех флотах случаются», — объяснил он.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» был потушен ранее в этот же день, причины возгорания устанавливает комиссия.

Инцидент произошел 12 декабря — по словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Еще 14 пострадавших госпитализированы. Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.