Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» достигло 14

Число пострадавших в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возросло до 14 человек, врачи оказывают им медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По уточненным данным, госпитализированы 14 человек, один погиб», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот день глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен в районе 8:00 мск. В данный момент на борту авианосца работает специальная комиссия для установления точной причины пожара и его последствий. В ее работе принимает участие вице-президент ОСК Владимир Королев.

Пожар на корабле начался накануне, 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.