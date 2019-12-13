Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен в районе 8:00 мск в пятницу», — цитирует его «РИА Новости».

Рахманов отметил, что в данный момент на борту авианосца работает специальная комиссия для установления точной причины пожара и его последствий. В ее работе принимает участие вице-президент ОСК Владимир Королев.

Кроме того, он подчеркнул, что доклады о работе комиссии поступают каждый час.

Пожар на корабле начался накануне, 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Пострадали 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.