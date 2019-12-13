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Открытое горение ликвидировали на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано, на авианосце осуществляется проливка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах в пятницу, 13 декабря.

Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту крейсера началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе

«Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

Пожар на корабле начался накануне. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ. Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов (ГСМ).

По последним данным, погиб один человек, неизвестной остается и судьба капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Пострадали 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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