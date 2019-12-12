Увеличилось число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до девяти человек. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили источники «Известий».

По их данным, четыре человека были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Еще пятеро пострадавших проходят обследование. Судьба еще одного человека неизвестна.

Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, число пострадавших достигло 10.

Ранее в пресс-службе Северного флота Минобороны России сообщили, что двое военнослужащих, которые помогали тушить возгорание на крейсере, получили ожоги дыхательных путей. Им была оказана медицинская помощь. Отмечалось, что всего в результате ЧП пострадали шесть человек.

У большинства из шести пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области 12 декабря. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ.