Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16

Затонувший в Южной бухте Севастополя плавучий док ПД-16 обследуют водолазы и роботы. Дальнейшую его судьбу решит специально созданная комиссия с участием представителей флота и ВПК. Предстоит выбрать, что эффективнее: поднять объект или разрезать его на части под водой. Док 1941 года постройки и находившаяся в нем подлодка «Святой князь Георгий» давно были выведены из состава флота и ожидали утилизации. Тендер Минобороны объявило еще три года назад. Летом и осенью нынешнего года военные дважды объявляли конкурс на утилизацию, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось. По словам экспертов, подобные происшествия будут происходить до тех пор, пока военные и промышленники не создадут эффективный механизм взаимодействия по вопросам утилизации устаревших объектов.

Подъем под вопросом

Оказавшаяся на дне вместе с доком субмарина Б-380 «Святой князь Георгий» в воскресенье частично всплыла. Завалившуюся на бок подлодку оттащили к месту ремонта. Сейчас проводят технические работы для подготовки ее буксировки к месту утилизации, заявили в штабе Южного военного округа.

Как сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве, разбирать лодку будут там же, в Севастополе. Возможно, это произойдет на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, к которому приписан затонувший док.

док Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак

Сам плавучий док пока остается под водой. Его состояние изучает специальный отряд водолазов Черноморского флота (ЧФ). На глубине также работают роботы. Решение о том, что делать дальше с затонувшим объектом, примет комиссия, в которую вошли представители командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В ОСК «Известиям» заявили, что все вопросы по данной теме следует адресовать Минобороны.

В штабе Южного военного округа сообщили, что плавучий док и находившийся в нем корпус подводной лодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Судьба «Горьковского комсомольца»

Затонувшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б была принята в состав ЧФ в 1982 году под названием Б-380 «Горьковский комсомолец». С 1991 года долгое время числилась в ремонте. Все остальные корабли данного проекта, служившие на Балтийском и Северном флотах, к началу 2000-х годов были списаны. Однако на Черном море сложилась другая ситуация. По договору о разделе ЧФ 1997 года Москва не имела права менять там устаревшие корабли на новые, Украина не давала на это своего разрешения. Поэтому Б-380, которой в 2008 году дали новое название — «Святой князь Георгий», долго пытались реанимировать.

После принятия решения в 2009–2010 годах о закупке для ЧФ новых фрегатов и подлодок и о создании полноценного пункта базирования в Новороссийске, дальнейший ремонт Б-380 был признан нецелесообразным. И лодку с доком просто бросили в Южной бухте Севастополя.

док Плавучий док ПД-16 в Южной бухте Севастополя, затонувший в ночь на 16 декабря со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В 2011–2012 годах было разработано несколько планов по модернизации и возращению в строй Б-380. Но в 2016 году комиссия главкомата ВМФ пришла к выводу, что корабль модернизации и восстановлению не подлежит. Было принято окончательное решение о его утилизации.

В апреле 2016 года объявили конкурс на разработку документации по утилизации Б-380 и семи других надводных и подводных судов ВМФ. По результатам тендера, контракт на 15,8 млн рублей был заключен с АО «Металло-перерабатывающий завод Аскона».

Телефоны МПЗ «Аскона» и 13-го судоремонтного завода в воскресенье не отвечали.

В июне этого года на сайте госзакупок был опубликован закрытый конкурс на утилизацию подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б. На работы выделялось 193 млн рублей. Но в том же месяце определение победителя было отменено. В августе тендер на эту же сумму был объявлен повторно, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

Отслуживший свое

Плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. В состав ВМФ СССР вошел в 1941-м, с 1945 года базировался в Севастополе. Использовался для ремонта подводных и надводных кораблей с водоизмещением до 5 тыс. тонн. За время службы здесь отремонтировали около 3 тыс. кораблей и вспомогательных судов. В частности, док участвовал в сложнейшей операции по присоединению кормы от крейсера «Фрунзе» к корпусу крейсера «Молотов». В 1997 году он отошел российской стороне и был передан в состав 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Севастополе.

док Подводная лодка Черноморского флота Б-380 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Происшествия со списанными кораблями эксперты объясняют отсутствием эффективного механизма взаимодействия флота и промышленности по вопросам утилизации. Пока идут долгие и сложные процедуры согласования множества вопросов, вышедшие из строя объекты продолжают разрушаться.

Корабль ВМФ — это прежде всего государственное имущество, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. После выведения из состава флота с него должны быть извлечены все драгоценные металлы, всё ценное и секретное оборудование. После этого необходимо найти предприятие, желающее утилизировать имущество.

— Пока идут все эти мероприятия, поиски, переговоры, проходит много времени, — пояснил «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Корабль моложе не становится. Если взаимодействие промышленности и военных в сфере судового ремонта уже давно налажено, то в вопросах утилизации такого нет.

В последние годы военное ведомство заключает с предприятиями контракты полного жизненного цикла. Они предусматривают, что производитель обслуживает технику с момента выпуска до момента утилизации. В долгосрочной перспективе это решит проблему, однако сейчас выходят из строя изделия, созданные задолго до появления таких контрактов, отмечают эксперты.

После выхода из состава флота корабли остаются без должного внимания, отчего и происходят ЧП, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Экипажи их покидают, командование флота уже не занимается ими так пристально, как находящимися в строю кораблями, — рассказал адмирал «Известиям».

док Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Удивительно, что док 1941 года постройки вообще держался на воде, отмечают эксперты.

— Можно себе представить, в каком состоянии там металл. Очевидно, он давно изъеден ржавчиной, — отметил адмирал Селиванов.

Происшествия на военных кораблях и подводных лодках, находящихся в ремонте или ожидающих утилизации, нередкое для флота явление. Только на минувшей неделе, 11 декабря, затонула дизельная подводная лодка Б-260 «Чита» проекта 877, выведенная из состава флота в 2013 году. Ее корпус был продан коммерческой компании, которая буксировала субмарину в Находку.