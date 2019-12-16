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Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16

Эксперты объясняют причины регулярных происшествий со списанными кораблями ВМФ
Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16
2019-12-15 19:09:38">
2019-12-15 19:09:38
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Затонувший в Южной бухте Севастополя плавучий док ПД-16 обследуют водолазы и роботы. Дальнейшую его судьбу решит специально созданная комиссия с участием представителей флота и ВПК. Предстоит выбрать, что эффективнее: поднять объект или разрезать его на части под водой. Док 1941 года постройки и находившаяся в нем подлодка «Святой князь Георгий» давно были выведены из состава флота и ожидали утилизации. Тендер Минобороны объявило еще три года назад. Летом и осенью нынешнего года военные дважды объявляли конкурс на утилизацию, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось. По словам экспертов, подобные происшествия будут происходить до тех пор, пока военные и промышленники не создадут эффективный механизм взаимодействия по вопросам утилизации устаревших объектов.

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Подъем под вопросом

Оказавшаяся на дне вместе с доком субмарина Б-380 «Святой князь Георгий» в воскресенье частично всплыла. Завалившуюся на бок подлодку оттащили к месту ремонта. Сейчас проводят технические работы для подготовки ее буксировки к месту утилизации, заявили в штабе Южного военного округа.

Как сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве, разбирать лодку будут там же, в Севастополе. Возможно, это произойдет на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, к которому приписан затонувший док.

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Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя, всплывшая после того как затонула в ночь на 16 декабря с плавучим доком ПД-16

Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя

Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак

Сам плавучий док пока остается под водой. Его состояние изучает специальный отряд водолазов Черноморского флота (ЧФ). На глубине также работают роботы. Решение о том, что делать дальше с затонувшим объектом, примет комиссия, в которую вошли представители командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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В ОСК «Известиям» заявили, что все вопросы по данной теме следует адресовать Минобороны.

В штабе Южного военного округа сообщили, что плавучий док и находившийся в нем корпус подводной лодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Судьба «Горьковского комсомольца»

Затонувшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б была принята в состав ЧФ в 1982 году под названием Б-380 «Горьковский комсомолец». С 1991 года долгое время числилась в ремонте. Все остальные корабли данного проекта, служившие на Балтийском и Северном флотах, к началу 2000-х годов были списаны. Однако на Черном море сложилась другая ситуация. По договору о разделе ЧФ 1997 года Москва не имела права менять там устаревшие корабли на новые, Украина не давала на это своего разрешения. Поэтому Б-380, которой в 2008 году дали новое название — «Святой князь Георгий», долго пытались реанимировать.

После принятия решения в 2009–2010 годах о закупке для ЧФ новых фрегатов и подлодок и о создании полноценного пункта базирования в Новороссийске, дальнейший ремонт Б-380 был признан нецелесообразным. И лодку с доком просто бросили в Южной бухте Севастополя.

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Плавучий док ПД-16 в Южной бухте Севастополя, затонувший в ночь на 16 декабря со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380

Плавучий док ПД-16 в Южной бухте Севастополя, затонувший в ночь на 16 декабря со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В 2011–2012 годах было разработано несколько планов по модернизации и возращению в строй Б-380. Но в 2016 году комиссия главкомата ВМФ пришла к выводу, что корабль модернизации и восстановлению не подлежит. Было принято окончательное решение о его утилизации.

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В апреле 2016 года объявили конкурс на разработку документации по утилизации Б-380 и семи других надводных и подводных судов ВМФ. По результатам тендера, контракт на 15,8 млн рублей был заключен с АО «Металло-перерабатывающий завод Аскона».

Телефоны МПЗ «Аскона» и 13-го судоремонтного завода в воскресенье не отвечали.

В июне этого года на сайте госзакупок был опубликован закрытый конкурс на утилизацию подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б. На работы выделялось 193 млн рублей. Но в том же месяце определение победителя было отменено. В августе тендер на эту же сумму был объявлен повторно, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

Отслуживший свое

Плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. В состав ВМФ СССР вошел в 1941-м, с 1945 года базировался в Севастополе. Использовался для ремонта подводных и надводных кораблей с водоизмещением до 5 тыс. тонн. За время службы здесь отремонтировали около 3 тыс. кораблей и вспомогательных судов. В частности, док участвовал в сложнейшей операции по присоединению кормы от крейсера «Фрунзе» к корпусу крейсера «Молотов». В 1997 году он отошел российской стороне и был передан в состав 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Севастополе.

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Подводная лодка Черноморского флота Б-380, всплывшая на поверхность

Подводная лодка Черноморского флота Б-380

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Происшествия со списанными кораблями эксперты объясняют отсутствием эффективного механизма взаимодействия флота и промышленности по вопросам утилизации. Пока идут долгие и сложные процедуры согласования множества вопросов, вышедшие из строя объекты продолжают разрушаться.

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Корабль ВМФ — это прежде всего государственное имущество, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. После выведения из состава флота с него должны быть извлечены все драгоценные металлы, всё ценное и секретное оборудование. После этого необходимо найти предприятие, желающее утилизировать имущество.

— Пока идут все эти мероприятия, поиски, переговоры, проходит много времени, — пояснил «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Корабль моложе не становится. Если взаимодействие промышленности и военных в сфере судового ремонта уже давно налажено, то в вопросах утилизации такого нет.

В последние годы военное ведомство заключает с предприятиями контракты полного жизненного цикла. Они предусматривают, что производитель обслуживает технику с момента выпуска до момента утилизации. В долгосрочной перспективе это решит проблему, однако сейчас выходят из строя изделия, созданные задолго до появления таких контрактов, отмечают эксперты.

После выхода из состава флота корабли остаются без должного внимания, отчего и происходят ЧП, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Экипажи их покидают, командование флота уже не занимается ими так пристально, как находящимися в строю кораблями, — рассказал адмирал «Известиям».

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Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Удивительно, что док 1941 года постройки вообще держался на воде, отмечают эксперты.

— Можно себе представить, в каком состоянии там металл. Очевидно, он давно изъеден ржавчиной, — отметил адмирал Селиванов.

Происшествия на военных кораблях и подводных лодках, находящихся в ремонте или ожидающих утилизации, нередкое для флота явление. Только на минувшей неделе, 11 декабря, затонула дизельная подводная лодка Б-260 «Чита» проекта 877, выведенная из состава флота в 2013 году. Ее корпус был продан коммерческой компании, которая буксировала субмарину в Находку.

Справка «Известий»

В декабре 1994 года у побережья Норвегии затонул легкий крейсер «Мурманск» проекта 68-бис. Списанный корабль буксировали в Индию на разборку. Остов корабля был утилизирован только через два десятилетия.

В мае 1997 года в Вилючинске ушла на дно атомная подводная лодка Б-313 проекта 670. Атомоход был списан и готовился к утилизации. После нескольких неудачных попыток подъема лодку удалось отбуксировать на мелководье. Корабль был разобран на металл в 2006 году.

6 декабря 2002 года в одном из кубриков законсервированного тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев» началось возгорание. Огонь удалось погасить только спустя несколько часов. Пожар не вызвал радиационного загрязнения. Крейсер так и не был возвращен в состав флота.

20 августа 2004 года при буксировке на утилизацию утонула атомная подводная лодка К-159. В катастрофе у острова Кильдин погибли девять членов экипажа, удалось спастись только одному офицеру.

29 декабря 2011 года в плавучем доке 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково возник пожар на атомной подводной лодке К-84 «Екатеринбург».

4 ноября 2014 года в Севастополе во время планового ремонта произошло возгорание на большом противолодочном корабле ЧФ «Керчь».

В апреле 2015 года на атомной подводной лодке К-226 «Орел» при сварочных работах возник пожар. Ликвидировать его удалось только затоплением плавучего дока вместе с подводной лодкой. Хотя сама лодка не получила серьезных повреждений, сроки ее ремонта сдвинулись на несколько месяцев.

16 февраля 2018 года во время сварочных работ произошел пожар на ремонтируемом во Владивостоке большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» проекта 1155. Во время тушения пожара с корабля пришлось эвакуировать 106 членов экипажа.

3 октября 2019 года на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе во время запуска одного из механизмов загорелся находившийся на ремонте и модернизации ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417. Пожар был потушен.

11 декабря, за день до пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в заливе Восток затонула списанная дизельная подводная лодка Б-260 «Чита» проекта 877. Ее корпус был продан коммерческой компании, которая буксировала субмарину в Находку на разборку. Корабль был выведен из состава Тихоокеанского флота в 2013 году.

Случаи гибели кораблей по пути к месту своей утилизации нередки и за рубежом. Бразильский линкор «Сан Паулу» исчез в 1951 году в Атлантическом океане, когда его буксировали для разборки. Погиб в море по пути к месту утилизации в 1947 году американский линкор «Оклахома».

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