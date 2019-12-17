Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.

«Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет», — отметил один из источников.

При этом, как рассказал другой собеседник агентства, дизель-генераторы, емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла не пострадали, хотя и находились недалеко от горевших помещений. Поэтому авианосец не получил серьезных повреждений.

Пожар на корабле произошел 12 декабря. В результате погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что ремонт «Адмирала Кузнецова» проходит в соответствии с графиком и будет завершен в 2022 году.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2018 году. «Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется», — говорил Бурсук.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал судно при выполнении операции в Сирии.