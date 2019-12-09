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Осмотр подтвердил следование графику ремонта «Адмирала Кузнецова»

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов» идет по графику и будет завершен в 2022 году. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в понедельник, 9 декабря.

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«На сегодняшний день у нас есть понимание, что мы находимся в общем графике: исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта — 2022 год, мы никуда не выбиваемся», — заверил Рахманов. Его слова приводит «Интерфакс».

Помимо этого, президент ОСК рассказал, что в настоящий момент у рабочих есть дополнительные задачи, которые появились после проведения в октябре полной дефектации корпуса судна.

В марте нынешнего года Алексей Рахманов заявил, что ремонтные работы могут закончиться уже в 2021 году из-за модернизации мощностей на судоремонтном заводе в Мурманске.

В конце октября стало известно, что плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске полностью затонул при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов». Одновременно на палубу упали башенные краны, в результате чего пострадали несколько человек и конструкции судна.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2018 году. «Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется», — говорил Бурсук.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал судно при выполнении операции в Сирии.

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