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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 тыс. до 70 тыс. т», — сообщил он.

Отмечается, что стоимость авианосца оценивается в 300–400 млрд рублей, но эти средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений. Так что если решение будет принято, то оно может быть реализовано только после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.

Источник также рассказал, что есть несколько инициативных проектов, например, представленный Невским проектно-конструкторским бюро авианосец «Ламантин» или «Шторм» от Крыловского научного центра. Оба они обладают водоизмещением 80–90 тыс. т. При этом военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых концепций ляжет в основу нового авианосца.

В настоящее время ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем — тяжелым крейсером «Адмирал Кузнецов». Он проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.

13 июня сообщалось, что Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания на перспективный российский атомный авианосец.

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