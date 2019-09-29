Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Атомный авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) был окружен китайскими кораблями в Южно-Китайском море. Об этом сообщил портал КНР Sohu 25 сентября.

Отмечается, что американский авианосец двигался без сопровождения и направлялся в столицу Филиппин Манилу.

29 сентября пресс-секретарь Седьмого флота ВМС США Реанн Моммсен отказалась подтвердить изданию The Japan Times местонахождение авианосца. По словам собеседницы газеты, его отправка не является ответом на какие-то конкретные события и «Рональд Рейган» выполняет «повседневные задачи».

К публикации газеты прикреплена фотография инцидента со спутника, появившаяся в Twitter-аккаунте @duandang. На снимке видно, как авианосец находился в море один, в то время как вокруг него — пять китайских военных кораблей.

«Спутниковые снимки, размещенные в соцсетях, показывают, что, по-видимому, USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей, возможно, американских и китайских, шли к северо-востоку от оспариваемого архипелага Спратли в субботу [28 сентября]», — отмечает издание.

Пресс-секретарь министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян, слова которого приводит The Japan Times, в связи с публикацией снимка сообщил, что авианосец был направлен в регион для демонстрации силы в регионе. По его словам, военнослужащие КНР продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность страны.

О направлении авианосца в Южно-Китайское море агентство AP сообщило 6 августа. Военные США считают, что присутствие кораблей ВМС их страны способствует укреплению стабильности в регионе. Это произошло на фоне заявлений президента Филиппин Родриго Дутерте о готовности к совместной экономической деятельности с Пекином в районе одного из спорных архипелагов.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китайская Народная Республика, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.