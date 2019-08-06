США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море

Ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan направлена в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом сообщило агентство The Associated Press во вторник, 6 августа.

Отмечается, что соединение уже прошло через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу. По мнению американских военных, присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе.

«Девиз на нашем авианосце — мир с позиции силы», — цитирует агентство командующего группой Карла Томаса.

При этом на борту авианосца находились филиппинские военные.

Территориальные споры в Южно-Китайском ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.

27 мая 2018 года два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam. Китай заявил протест США в связи с самовольным заходом американских военных кораблей в территориальные воды КНР. В ответ Пентагон назвал обычным проход эсминцев через Тайваньский пролив.