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Пентагон назвал обычным проход двух эсминцев через Тайваньский пролив

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Фото: Global Look Press/John Marshall Mantel
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Руководство американского военного ведомства не видит ничего необычного в проходе двух ракетных эсминцев США через Тайваньский пролив. Об этом сказано в заявлении представителя Тихоокеанского флота США капитана Чарли Брауна.

«Два корабля ВМС США совершили обычный проход через международные воды Тайваньского пролива 7 июля», – отметил Браун.

По его словам, подобные перемещения между Южно-Китайским и Восточно-Китайским морем американские корабли делали на протяжении многих лет.

Ранее в СМИ появились сообщения, что США изучают возможность отправки своего военного корабля через Тайваньский залив как возможный ответ на военные учения Китая в районе спорных островов в Южно-Китайском море.

27 мая два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam. Китай заявил протест США в связи с самовольным заходом американских военных кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.

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