Пекин напомнил Вашингтону о принадлежности Гонконга, Тайваня и Макао

Китай напомнил американской стороне о принадлежности Тайваня, Гонконга и Макао: эти территории являются неотъемлемой частью КНР, заявил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Заявление последовало после критики американских властей требования КНР к иностранным авиаперевозчикам указывать в данных о рейсах принадлежность регионов Китаю.

МИД КНР уточнил, что американские заявления не могут изменить факта территориального единства страны.

«Никакие заявления американской стороны не в состоянии изменить того факта, что в мире существует только один Китай. Тайвань, Гонконг и Макао являются неотъемлемой частью территории Китая», — приводит слова Шуана «РИА Новости».

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США выступают против того, чтобы Коммунистическая партия Китая предъявляла политизированные требования авиакомпаниям мира. По ее словам, 25 апреля власти КНР направили письма 36 зарубежным авиаперевозчикам с требованием изменить на сайтах и в рекламных материалах обозначения Тайваня, Гонконга и Макао в соответствии с установками партии.

В феврале сообщалось, что КНР намерена активно противостоять возможным попыткам отделить Тайвань. Территория управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией.