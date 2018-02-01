Пекин пообещал жестко пресекать попытки отделить Тайвань
КНР намерена активно противостоять возможным попыткам отделить Тайвань.
«Китай не позволит отделить Тайвань», — заявил пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан.
Он добавил, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия «подорвала политические основы мирного развития отношений через пролив».
«Мы полностью уверены в нашей способности содействовать развитию наших отношений, поддерживая мирное воссоединение и принцип «одна страна, две системы», — цитирует ТАСС слова китайского чиновника.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией.
Как писал iz.ru, жители острова выбрали в качестве ключевого слова 2017 года иероглиф, означающий «неопределенный, смутный».