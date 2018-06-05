США изучают возможность отправки военного корабля через Тайваньский пролив

США изучают возможность отправки своего военного корабля через Тайваньский залив, что на фоне сильной торговой напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, может вызвать резвую реакцию последнего.

Американские власти, предположительно, таким образом хотят дать ответ на военные учения Китая в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Против учений Пекина выступают США и ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее уже обсуждалась возможность отправить через Тайваньский пролив авианосец, однако планы были отложены в связи с опасениями сильной негативной реакции от китайской стороны.

При этом представитель администрации США на условиях анонимности заявил, что Китай сам накаляет обстановку вокруг Тайваня. Якобы для этого Пекин устраивает масштабные военные учения в регионе с применением тяжелых бомбардировщиков в небе и эсминцев в проливе.

27 мая, два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam. Китай заявил протест США в связи с самовольным заходом американских военных кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.