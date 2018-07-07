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Флагман Шестого флота США вошел в Черное море для учений с Украиной

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Фото: TASS/Michal Fludra
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Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море, где он примет участие в совместных с Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2018. Об этом сообщило американское командование.

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Как говорится в заявлении Шестого флота США, учения направлены на «обеспечение безопасности на море и укрепление региональной морской стабильности, а также улучшение подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО». Ранее с теми же целями в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Porter.

Уточняется, что в ходе учений американские и украинские ВМС отработают «различные задачи, в том числе пересечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции».

4 июля сообщалось, что ВСУ провели учения с использованием танков и бронированных машин у побережья Азовского моря. По легенде, условный противник пытался высадить десантный отряд на участок побережья.

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