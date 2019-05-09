Американский авианосец Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал

Авианосец ВМФ США Abraham Lincoln 9 мая прошел через Суэцкий канал в Египте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

Военный атташе США в Египте Ральф Гровер, прибывший из Каира для того, чтобы проконтролировать проход корабля, встретился с главой администрации Суэцкого канала адмиралом Мохабом Мамишем и выразил благодарность за сотрудничество.

США ранее заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.

Ситуация в регионе накалилась после заявления иранских властей о планах «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране добавили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.