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Американский авианосец Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал

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Фото: dvidshub.net
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Авианосец ВМФ США Abraham Lincoln 9 мая прошел через Суэцкий канал в Египте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

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Военный атташе США в Египте Ральф Гровер, прибывший из Каира для того, чтобы проконтролировать проход корабля, встретился с главой администрации Суэцкого канала адмиралом Мохабом Мамишем и выразил благодарность за сотрудничество.

США ранее заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.

Ситуация в регионе накалилась после заявления иранских властей о планах «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране добавили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

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