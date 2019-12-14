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Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 14 декабря.

Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на борту крейсера началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе

«Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем», — подчеркнул Рахманов, отвечая на вопрос, прекращен ли ремонт авианосца на время расследования пожара.

Пожар на корабле начался 12 декабря. По словам источников «Известий», знакомых с ходом работы спецкомиссии по расследованию ЧП, причиной возгорания стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.

Основными источниками огня в энергетическом отсеке стали краска и остатки горюче-смазочных материалов.

По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В результате пожара погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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