Комитет сената США одобрил законопроект с новыми санкциями против РФ

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России. Об этом 18 декабря сообщается на официальном сайте комитета.

«Этот всеобъемлющий законопроект обеспечит нашим дипломатам инструменты для продвижения наших интересов и противостояния Кремлю. Он включает новые санкции, а также положения, призванные укрепить наши демократические институты и сделать нас менее уязвимыми», — цитируется заявление сенатора Роберта Менендеса.

«Интерфакс» отмечает, что с момента внесения на рассмотрения в феврале 2019 года в документ не вносились поправки, что проявляется в некоторых положениях, например, в том, что Россия «должна освободить украинских моряков», задержанных в 2018 году в Керченском проливе и уже отпущенных на свободу.

Также, согласно законопроекту, президент США Дональд Трамп должен публично призвать Кремль «вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины», добиться от российской стороны прекратить поддержку Башару Асаду в Сирии. Кроме того, глава Белого дома должен «осудить и противостоять» предполагаемому российскому вмешательству во внутренние дела США.

Авторы проекта предложили расширить уже имеющиеся санкции CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Так, предлагается спустя полгода после вступления DASKA в силу ввести санкции против российских политиков и олигархов, которые прямо или косвенно способствуют «незаконным и коррупционным действиям» властям страны. Также авторы законопроекта предложили ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней.

В документе подчеркивается, что под санкции должны попасть российские финансовые институты, которые поддерживали предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Помимо этого, сенаторы посчитали необходимым ввести санкции, которые нацелены на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Упоминания российского проекта «Северный поток – 2» в документе нет.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере. 17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.