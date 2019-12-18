В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) повысят пенсии на 20% с 1 января 2020 года. Об этом сообщили «Луганскинформцентр» и «Донецкое агентство новостей» в среду, 18 декабря.

Председатель пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева сообщает, что правительство самопровозглашенной республики приняло постановление от 17 декабря 2019 года № 791/19 «Об увеличении размера пенсионных выплат» с учетом роста экономики и бюджетных поступлений.

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.

В ДНР вместе с аналогичным увеличением пенсий с 1 января 2020 года также увеличат оклады сотрудников бюджетной сферы — также благодаря увеличению поступлений в бюджет республики.

«Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам. Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, нынешнее повышение станет пятым по счету за время существования ДНР. Увеличение размера выплат будет унифицированным для всех получателей.

Политик добавил, что в разных объемах планируется повышение социальных выплат и пособий.

В середине июня СМИ самопровозглашенных республик Донбасса сообщили, что с 1 июля работникам бюджетных предприятий и чиновникам на 35% повысят зарплаты, а пенсии вырастут на 25%.