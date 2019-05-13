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Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «РИА Новости».

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«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, всё равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс», — сказал Топилин.

24 апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позднее в тот же день российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

8 мая украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане республики, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут лишиться социальных выплат и пенсий. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах кабинета министров принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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