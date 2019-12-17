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Виртуальный концертный зал появился в подмосковном Клину

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В городе Клин Московской области оборудовали виртуальный концертный зал. Теперь услышать произведения мировой классической музыки могут гости Музея Чайковского.

Как сообщает министерство культуры региона, церемония открытия зала состоялась во вторник, 17 декабря. Здесь разместили светодиодный экран, установили новую акустическую систему и микшерный пульт, звуковой процессор и усилитель, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

По словам главы подмосковного минкультуры Елены Харламовой, гости музея смогут услышать и увидеть выступления мировых звезд с различных площадок России и мира.

На создание виртуального зала направили 49 млн рублей. Первый концерт будет дан в рамках проекта «Чайковский. Возвращение в Вену».

В конце ноября крупнейший в Крыму виртуальный концертный зал открылся на базе Симферопольского музыкального училища. Посетители услышали трансляцию из Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

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