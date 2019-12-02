Первый виртуальный концертный зал открылся в Новосибирской области

В Новосибирской области появился первый виртуальный концертный зал. Церемония открытия состоялась в камерном зале Новосибирской филармонии в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На создание виртуального зала в рамках нацпроекта «Культура» направили 5,76 млн рублей. Специалисты провели в камерном зале монтаж светодиодного экрана, который позволяет смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, пишет VN.ru.

В честь открытия зала министр культуры РФ Владимир Мединский направил в Новосибирскую область поздравление, которое со сцены зачитал первый замгубернатора региона Юрий Петухов. От имени губернатора и областного правительства он также поблагодарил коллектив филармонии за большую работу по созданию дебютной программы виртуального зала.

В 2021 году Новосибирская область планирует получить средства на создание виртуальных концертных залов в доме культуры районного поселка Ордынское и во дворце культуры города Бердска.

До 2024 года на реализацию нацпроекта «Культура» в регион направят 1,76 млрд рублей.