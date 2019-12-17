«Роскачество» рассказало о правильном выборе и уходе за коньками

Магазины представляют потребителям широкий ассортимент коньков для профессионалов и любителей. Но коньки делятся на четыре вида, поэтому необходимо правильно выбрать требуемый инвентарь и научиться верно шнуровать ботинки, сообщает 17 декабря «Роскачество».

«Все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские», — отметили в ведомстве. Первые три вида предлагаются спортсменам, а любительские нужны тем, кто хочет покататься пару часов на катке. В свою очередь, они делятся на фигурные, хоккейного типа и фитнес-коньки, отметили специалисты.

«Любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. Во-первых, такие модели стоят дороже, во-вторых, для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, потому что любителю в таких ботинках некомфортно кататься», — сказано в сообщении на сайте «Роскачества».

В хорошо затянутой шнурками паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки, а главное правило — зафиксировать пятку. В самом верху шнурки рекомендуется затягивать довольно плотно. «По правилам такая фиксация наиболее безопасная, но есть и те, кто любит, чтобы вверху нога чувствовала себя посвободнее», — добавили эксперты.

Чтобы коньки долго прослужили, их лезвия должны быть заточены. В незаточенных коньках вы будете падать на поворотах, потому что лезвия не держатся в борозде. По словам экспертов, коньки не стоит сушить около обогревателей. При этом, когда коньки сушатся при комнатной температуре, из них необходимо вынимать стельки.

Для лезвий стоит купить чехлы из мягкого материала. «Надевайте чехлы на лезвия всегда, когда идете на коньках там, где нет льда», — добавили в «Роскачестве».

Ранее в ведомстве дали рекомендации по выбору салютов. В частности, покупать их стоит только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия.