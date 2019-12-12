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«Роскачество» дало рекомендации по выбору новогодних салютов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В преддверии новогодних праздников специалисты «Роскачества» дали рекомендации по выбору салютов. Они опубликованы на сайте организации в четверг, 12 декабря.

По данным специалистов, салюты стоит покупать только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. Покупать подобную продукцию в стихийных палатках не рекомендуется. Потребитель имеет право запросить сертификат соответствия — добросовестный продавец не может не иметь его.

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Эксперты рекомендуют при покупке проверить целостность коробки — от этого зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав, упаковка повреждена.

В «Роскачестве» отмечают, что фейерверки не продаются в магазинах — это продукция промышленного масштаба, а не для бытового использования. А привычный всем салют, который самостоятельно запускают во дворах и на площадках, называется «пиротехническим изделием бытового назначения».

Добавляется, что от количества зарядов, размера и калибра зависит, насколько разнообразным и красочным будет салют. Специалисты рекомендуют выбирать изделие с короткими интервалами между выстрелами и большим калибром, иначе есть риск, что салют будет долгим, с большими паузами, но маленьким и некрасочным.

Ранее, 10 декабря, в Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, как помочь собакам справиться со стрессом во время новогодних фейерверков. По словам экспертов, 31 декабря лучше не гулять с животным после 20:00, чтобы собака не убежала.

Во время салюта следует закрыть дома окна, чтобы не пугать собаку резкими и громкими звуками, принести ей любимые игрушки и лакомства. Если собака испытывает стресс, нужно обнять ее или дать успокоительные капли.

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