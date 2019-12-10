Кинологи дали рекомендации перед предстоящими новогодними фейерверками

Чтобы помочь собаке справиться со стрессом во время новогодних фейерверков, можно обнять питомца или дать ему успокоительные капли с содержанием седативных трав. Об этом сообщили во вторник, 10 декабря, в Российской кинологической федерации (РКФ).

В федерации порекомендовали плотно закрыть дома окна, чтобы не пугать собаку резкими и громкими звуками, а также принести любимые игрушки и лакомства. Когда собака испытывает стресс, нужно спокойно обнять ее.

«Чтобы помочь питомцу справиться со страхом, можно использовать успокоительные капли, в составе которых содержатся только натуральные седативные травы. Такие лекарства необходимо принимать заранее, поскольку они имеют накопительный эффект», — цитирует представителя РКФ агентство городских новостей «Москва».

Можно также обратиться к зоопсихологу задолго до наступления праздника, чтобы специалисты помогли скорректировать поведение собаки.

В новогоднюю ночь лучше воздержаться от прогулки с животным, чтобы собака не убежала. В канун празднования Нового года рекомендуется погулять с ней до 20:00.

Если хозяин все же решил взять питомца на салют, ни в коем случае не стоит отпускать его с поводка. Следует также позаботиться о наличии на ошейнике бирки с адресом и контактами, отметили в РКФ.

1 января 2019 сообщалось, что при запуске петард и фейерверков во время празднования Нового года в Москве пострадали 14 человек.

МЧС России заблаговременно напомнило гражданам о правилах использования пиротехнических изделий.