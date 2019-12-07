Прямой эфир

В МЧС рассказали о правильном украшении елки во избежание пожара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС советует россиянам ответственно подойти к выбору елочных игрушек, не украшать новогоднее дерево бумагой, ватой и свечами. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Продажи салютов подскочили в 10 раз
Россияне скупают пиротехнику, несмотря на ее подорожание

Устанавливать елку вблизи отопительных приборов категорически запрещается, также нельзя разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды.

«Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома», — рассказали спасатели. Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить пожар и сохранить человеческие жизни, уверены в ведомстве.

Покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, петарды и фейерверки должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке. Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов выбирать отдаленные от строений и деревьев места.

В конце ноября в Волгограде 12-летний школьник получил травмы во время взрыва петарды. Мальчик потерял два пальца левой кисти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москву украсят к Новому году более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд
Мужчина погиб при запуске петарды на Новый год в Ленобласти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019