В МЧС рассказали о правильном украшении елки во избежание пожара

МЧС советует россиянам ответственно подойти к выбору елочных игрушек, не украшать новогоднее дерево бумагой, ватой и свечами. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Устанавливать елку вблизи отопительных приборов категорически запрещается, также нельзя разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды.

«Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома», — рассказали спасатели. Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить пожар и сохранить человеческие жизни, уверены в ведомстве.

Покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, петарды и фейерверки должны иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке. Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов выбирать отдаленные от строений и деревьев места.

В конце ноября в Волгограде 12-летний школьник получил травмы во время взрыва петарды. Мальчик потерял два пальца левой кисти.