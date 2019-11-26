Школьник пострадал при взрыве петарды в Волгограде

В Волгограде 12-летний школьник получил травмы во время взрыва петарды. Он потерял два пальца левой кисти. В состоянии шока его госпитализировали.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру», инцидент произошел днем 25 ноября, в Тракторозаводском районе города во дворе одного из домов. В полиции утверждают, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с пиротехникой.

2 ноября сообщалось, что во Владивостоке в руках у женщины взорвалась петарда, которую она подняла с земли. Инцидент произошел около школы. Место происшествия обследовали кинологи. Они выяснили, что на свертке, который подняла пострадавшая, была надпись «С Хеллоуином».