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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

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Фото: twitter.com/cartagena_hoy
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Танцовщица Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас, находящемся на северо-западе от Мадрида. Один из патронов попал 30-летней артистке в живот, пишет издание El Diario Montanes.

По словам свидетелей, пиротехника была частью шоу группы в течение пяти или шести лет. Однако в ночь на 1 сентября выступление пошло не по плану.

«Были две ракеты — одна пошла в правильном направлении, а другая ударила певицу в живот», — рассказали очевидцы.

К моменту приезда медиков девушка была без сознания, однако вскоре она скончалась. По предварительным данным, причиной трагедии стала бракованная пиротехника.

В августе 2018 года ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова скончалась на сцене во время репетиции спектакля.

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