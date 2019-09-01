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В Брянске умер избитый полицейским подросток

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Фото: Depositphotos
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Избитый сотрудником полиции в Брянской области студент техникума скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одноклассницу юноши.

«Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — рассказала она.

Инцидент произошел в поселке Локоть вечером 13 августа. По информации следствия, заместитель начальника местного отделения полиции в ходе ссоры избил 17-летнего студента промышленно-экономического техникума. Уточнялось, что мужчина был пьян.

Во время драки юноша упал и ударился головой о ступеньки. Позже в машине скорой помощи он потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, пострадавшего доставили в Брянск, где была проведена четырехчасовая операция. После этого студент продолжал находиться в коме, а позже скончался.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейский был арестован и уволен, пишет «Газета.ру».

Ранее, 31 августа, сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Инцидент произошел на Комендантском проспекте. По предварительным данным, госпитализирован один человек.

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