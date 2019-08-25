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В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Геленджика начала проверку после сообщений об избиении мужчины предположительно казаками. Об этом 25 августа сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. Сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео с дракой мужчины и, как утверждается в ролике, казаков. Инцидент произошел во время празднования дня города в Геленджике. По предварительным данным, причиной драки стала просьба местного жителя сфотографироваться с казаками. Получив отказ, мужчина долго и настойчиво требовал выполнить просьбу, из-за чего и возникла потасовка.

24 августа сообщалось, что в Москве конфликт между двумя прохожими закончился поножовщиной. Пострадал один человек. Он госпитализирован.

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