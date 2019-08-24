В Москве конфликт между прохожими закончился поножовщиной

В Москве 24 августа конфликт между прохожими закончился поножовщиной. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Святоозерская. По сообщениям регионального главка МВД, на улице разгорелся конфликт между двумя мужчинами, после чего один из них достал нож и ударил оппонента.

На данный момент пострадавшего госпитализировали. Полиция ведет розыск нападавшего.

В конце июля в центре Москвы произошла драка с поножовщиной, в результате которой оказались ранены два человека.