Петербургский омбудсмен начал проверку сообщений об избиениях в «Крестах»

Аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге начал проверку, связанную с публикациями СМИ об избиениях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО «Кресты» в Колпино. Об этом в среду, 7 августа, сообщила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

«Мы начали проверку по сообщениям СМИ об избиении заключенных, уже подготовили запросы начальнику УФСИН, в прокуратуру, в том числе в СИЗО», — цитирует ее ТАСС.

Также, по словам Штанниковой, омбудсмен намерен обратиться в общественную наблюдательную комиссию, «чтобы они уделили внимание этому вопросу».

Она добавила, что в аппарат уполномоченного не поступали заявления о применении физической силы к содержащимся в СИЗО-1.

Ранее 7 августа сообщалось, что для проверки публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО «Кресты» в Колпино на место отправилась комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Также, по данным источника, проверку начала прокуратура Петербурга.