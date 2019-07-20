На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект

На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге может появиться арт-объект с гостиницами, ресторанами и музеями. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, объект очень интересный и находится практически в центре города. На данный момент комплекс зданий еще не выведен из собственности ФСИН.

Беглов уточнил, что подобные решения пользуются популярностью за рубежом. Как пишет ТАСС, благоустройством могут заниматься как на федеральном уровне, так и отдать его в ведение города.

«Кресты» переехали в новое здание в Колпино в декабре 2017 года. Однако переезд арестантов в новое здание омрачился несколькими инцидентами. Так, около сотни посетителей не могли попасть в СИЗО на свидание. Они утверждали, что в некоторых блоках отсутствует отопление, а заключенные нередко сидят на сухом пайке.

«Кресты-2» является самым крупным следственным изолятором в Европе. Площадь комплекса составляет 35 га, в него входят два режимных корпуса, общежитие, административное здание, столовая, кухня, спортивная площадка, прачечная и производственные мастерские.