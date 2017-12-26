Очередь из 100 человек образовалась у СИЗО «Кресты-2» в Петербурге

В новом следственном изоляторе в петербургском Колпино ожидают свидания с заключенными более 100 посетителей. По их словам, в некоторых блоках СИЗО нет отопления, арестанты часто сидят на сухом пайке. Об этом сообщает телеканал «78».

В «Кресты-2» в декабре перевезли более 600 человек. В январе планируется открыть интернет-магазин изолятора. С 26 декабря начинает работу бюро передач.

Ранее портал iz.ru писал, что в Петербурге продлен на два месяца арест Виктору Кудрину, который курировал ход строительства СИЗО «Кресты-2». Его обвиняют в хищении денег в особо крупном размере, а также в растрате. По версии следствия, предприниматель присвоил не менее 56 млн рублей из государственного бюджета. Все эти деньги были выделены на возведение следственного изолятора «Кресты-2», но исчезли после попадания к главе компании — подрядчика «Крестов-2».

Добавим, что в России совершается меньше всего в мире побегов из мест заключения. В прошлом году было зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО.