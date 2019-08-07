Комиссия ФСИН проверит информацию об избиении заключенных в «Крестах»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила в СИЗО «Кресты» комиссию для проверки информации об избиении заключенных. Об этом сообщили в среду, 7 августа, в пресс-службе управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что, в случае если сведения об избиениях подтвердятся, материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы.

«С начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая сообщалось о проверке в ярославском СИЗО № 1 после смерти заключенного. Тогда в ряде СМИ появилась информация, что осужденный умер после избиения, однако в областном управлении ФСИН эти сведения опровергли.