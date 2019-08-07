Прямой эфир

Комиссия ФСИН проверит информацию об избиении заключенных в «Крестах»

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила в СИЗО «Кресты» комиссию для проверки информации об избиении заключенных. Об этом сообщили в среду, 7 августа, в пресс-службе управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Блондинка вне закона: привести себя в порядок можно лишь в одном СИЗО Москвы
В ОНК считают, что опыт следственного изолятора № 6 надо распространить на все подобные учреждения столицы

«Назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что, в случае если сведения об избиениях подтвердятся, материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы.

«С начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая сообщалось о проверке в ярославском СИЗО № 1 после смерти заключенного. Тогда в ряде СМИ появилась информация, что осужденный умер после избиения, однако в областном управлении ФСИН эти сведения опровергли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСИН предложила пересмотреть категории арестантов
ФСИН начала внеплановые проверки всех СИЗО Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017