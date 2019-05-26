СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что осужденный умер после избиения, однако в областном управлении ФСИН эти сведения опровергли. Там сообщили, что мужчина попал в больницу 28 апреля после попытки покончить с собой. Представитель управления подчеркнул, что следов побоев или пыток на теле осужденного не было.

В УФСИН отметили также, что по данному факту была проведена проверка, материалы которой были направлены в следственные органы.

19 марта генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости жесткого контроля за устранением нарушений в местах лишения свободы. По его словам, вопрос соблюдения прав осужденных назрел давно.

Такое заявление он сделал после того, как правозащитный фонд «Общественный вердикт» обнаружил видеозаписи, зафиксировавшие издевательства над заключенными в ярославской исправительной колонии № 1.