Прямой эфир
Сюжет:

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что осужденный умер после избиения, однако в областном управлении ФСИН эти сведения опровергли. Там сообщили, что мужчина попал в больницу 28 апреля после попытки покончить с собой. Представитель управления подчеркнул, что следов побоев или пыток на теле осужденного не было.

Забытое старое: почему новый корпус СИЗО № 7 закрыт для заключенных
Члены ОНК Москвы выяснили, что арестованных содержат в камерах без вентиляции, хотя на ремонт изолятора потратили уже 42 млн

В УФСИН отметили также, что по данному факту была проведена проверка, материалы которой были направлены в следственные органы.

19 марта генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости жесткого контроля за устранением нарушений в местах лишения свободы. По его словам, вопрос соблюдения прав осужденных назрел давно.

Такое заявление он сделал после того, как правозащитный фонд «Общественный вердикт» обнаружил видеозаписи, зафиксировавшие издевательства над заключенными в ярославской исправительной колонии № 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врио начальника ярославской колонии задержан по делу о пытках заключенных
Новые фигуранты появились в деле о пытках в ярославской колонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017