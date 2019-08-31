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Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как на улице происходит потасовка.

Как уточняется, на помощь продавцам пришел мужчина, который отогнал подростков. Они успели убежать перед тем, как на место приехала полиция. По предварительным данным, госпитализирован один человек.

18 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с избиением девочки в Пензенской области. Там подростки напали на сверстницу и сняли избиение на видео.

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