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Бывшего чемпиона UFC нокаутировали в уличной драке

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Фото: twitter.com/TMZ_Sports
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн оказался нокаутирован в уличной драке.

Как сообщает портал TMZ, 40-летний боец вместе с компанией друзей проводил время в одном из баров на Гавайях. Там у него произошел конфликт с одним из посетителей. В результате мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, передает «Спорт-Экспресс».

На опубликованном видео видно, как Пенн наносит несколько жестких ударов оппоненту. Однако через некоторое время в Сети появилось видео новой драки Пенна. На этот раз на асфальте оказался уже сам бывший спортсмен, который был отправлен оппонентом в нокаут.

6 апреля другой боец UFC Конор Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства. После отказа спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.

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