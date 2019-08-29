Бывшего чемпиона UFC нокаутировали в уличной драке

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн оказался нокаутирован в уличной драке.

Как сообщает портал TMZ, 40-летний боец вместе с компанией друзей проводил время в одном из баров на Гавайях. Там у него произошел конфликт с одним из посетителей. В результате мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, передает «Спорт-Экспресс».

UFC legend BJ Penn was involved in ANOTHER bar fight, pummeling a man down to the ground https://t.co/u8VBD3UB2N pic.twitter.com/evevJ9QCKP — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 28, 2019

На опубликованном видео видно, как Пенн наносит несколько жестких ударов оппоненту. Однако через некоторое время в Сети появилось видео новой драки Пенна. На этот раз на асфальте оказался уже сам бывший спортсмен, который был отправлен оппонентом в нокаут.

UPDATE: Second vid shows BJ Penn getting KO'd when the fight spilled into the street https://t.co/5oDkSQXguL pic.twitter.com/LBkloncfc0 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 28, 2019

6 апреля другой боец UFC Конор Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства. После отказа спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.