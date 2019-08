Работники бара в США вылили виски Макгрегора в унитаз после его нападения на мужчину

Работники ирландского паба Salty Shamrock в американском штате Флорида вылили в унитаз виски Proper Twelve бойца UFC Конора Макгрегора. Об этом написало издание Irish Mirror.

Таким образом сотрудники заведения отреагировали на инцидент с видео, на котором ирландский спортсмен напал на пожилого посетителя бара в Дублине.

«Официальное объявление. В связи с трусливым и ужасным поведением, которое продемонстрировал так называемый ирландский профессиональный боец Конор Макгрегор, паб Salty Shamrock больше не будет продавать его продукцию или сотрудничать с заведениями, которые это делают», — заявили сотрудники на видео, которое транслировалось в Facebook.

Они также призвали бойкотировать продажу виски Proper Twelve, заявив, что Макгрегор не является «истинным представителем ирландского народа».

Конфликт произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только в августе. Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства.

После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.

Как стало известно позже, боец UFC разозлился, когда услышал от пожилого ирландца, что тот «не хочет пить это дерьмо».

Video of Conor McGregor Punching Old Man in Head in Whiskey Disputehttps://t.co/d3uxtVCdN7