Работники бара в США вылили виски Макгрегора в унитаз после его нападения на мужчину

Работники ирландского паба Salty Shamrock в американском штате Флорида вылили в унитаз виски Proper Twelve бойца UFC Конора Макгрегора. Об этом написало издание Irish Mirror.

Таким образом сотрудники заведения отреагировали на инцидент с видео, на котором ирландский спортсмен напал на пожилого посетителя бара в Дублине.

«Официальное объявление. В связи с трусливым и ужасным поведением, которое продемонстрировал так называемый ирландский профессиональный боец Конор Макгрегор, паб Salty Shamrock больше не будет продавать его продукцию или сотрудничать с заведениями, которые это делают», — заявили сотрудники на видео, которое транслировалось в Facebook.

Они также призвали бойкотировать продажу виски Proper Twelve, заявив, что Макгрегор не является «истинным представителем ирландского народа».

Конфликт произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только в августе. Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства.

После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.

Как стало известно позже, боец UFC разозлился, когда услышал от пожилого ирландца, что тот «не хочет пить это дерьмо».